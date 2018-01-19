Двадцать дворовых тренеров посетили с экскурсией стадион "Нижний Новгород" в рамках партийного проекта "Единой России" Спорт

Стадион Нижний Новгород Фото: НИА "Нижний Новгород"

"Единая Россия" наградила дворовых тренеров на стадионе "Нижний Новгород". Об этом НРО партии сообщило 23 января 2018 года.

Согласно информации, 20 тренеров-общественников из районов области в рамках проекта "Детский спорт" стали участниками экскурсии на новом стадионе и получили спортинвентарь.

Наставники, безвозмездно обучавшие ребят различным видам спорта летом 2017 года, представляли Лысковский, Воротынский, Шатковский и Дальнеконстантиновский районы. Активисты занимались с детьми на пришкольных стадионах в летние каникулы и заслужили высокие оценки проекта.

"С 2015 года партия реализует проект "Дворовый тренер". Его задача – с помощью молодых ребят, спортсменов, тренеров привлекать детей к занятиям физкультурой, спортом, знакомить с началами здорового образа жизни. Сегодня мы награждаем инициативных ребят, тренеров из районов области, которые прошлым летом занимались с детьми от семи до 15 лет на дворовых площадках. Работа с подростками это непростая задача. Нужно найти подходы, чтобы заинтересовать ребят, чтобы они почувствовали интерес к занятиям спортом. У наших тренеров это получилось. И, может быть, кого-то из их подопечных мы со временем увидим на этом прекрасном стадионе. В чем будет заслуга и наших наставников", - сказал региональный координатор проекта "Детский спорт", член фракции "Единой России" в нижегородском парламенте Дмитрий Малухин.

Представители администрации стадиона провели для гостей экскурсию по строящемуся объекту. Побывали тренеры и на самой арене, где вскоре состоятся матчи чемпионата мира. Здесь Малухин вручил участникам программы "Дворовый тренер" футбольные мячи.

В завершение встречи он отметил, что партия "Единая Россия" обязательно продолжит реализацию проекта "Детский спорт", в рамках которого развивается проект "Дворовый тренер".