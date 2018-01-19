Иностранная компания захватила территорию мукомольного завода со 140-летней историей, - анонс газеты НР от 24 января Общество

Иностранная компания захватила территорию мукомольного завода со 140-летней историей. Десятки сотрудников могут остаться без работы, - анонс газеты "Нижегородский рабочий" (НР) от 24 января 2018 года. Комментируя сложившуюся ситуацию, президент ГК "Нижегородский мукомольный завод" Дмитрий Панин заявил, что в силах тогда еще губернатора Валерия Шанцева было повлиять на ситуацию, в которой оказалось их предприятие, но он не успел. Корреспонденты "НР" созвонились с руководством завода, чтобы договориться о встрече с представителями инициативной группы работников, которые выступают против, как они считают, незаконной продажи земли предприятия. К чему все это может привести, как будет в дальнейшем использована площадка, на которой сегодня размещается мельзавод, - читайте в свежем номере газеты "Нижегородский рабочий".



"Двухглавая система управления принесла колоссальный вред стране", - считает социолог Александр Прудник. На минувшей неделе большинством голосов депутатов городской Думы был избран новый единый глава Нижнего Новгорода Владимир Панов, не без поддержки действующего врио губернатора Глеба Никитина. Связка Никитин – Панов, очевидно, контролируется полпредством президента РФ в ПФО. Никитин прибыл к нам из Москвы, Панов – коренной нижегородец. И тот, и другой – так называемые технократы, призванные давать максимальный результат при любых обстоятельствах. Правда, Никитин – временно исполняющий обязанности, а Панов – полноценный градоначальник, поддержанный городской думой. Трехступенчатая конструкция "город-область-федерация" призвана обеспечить лучшую управляемость. Областью - из Москвы, городом – из областного правительства. Так в теории. Как всe будет выглядеть на практике, станет понятно в наступившем году. Депутат думы Нижнего Новгорода Евгений Лазарев после избрания Панова заявил, что ему всe настолько понравилось, что "хочется танцевать". Кому в скором времени еще захочется танцевать, водить хороводы, а кто вдруг пожелает ещe исполнить и "краковяк вприсядку"? И под чью музыку будет это веселье? - читайте в свежем номере газеты "Нижегородский рабочий".

Культурный скандал даже не городского, а уже российского масштаба разгорается в Нижнем Новгороде.

Городские власти предложили деятелям искусства освободить мастерские, которые были переданы нижегородской творческой интеллигенции по договору безвозмездного бессрочного пользования в далеком 1991 году. Как сообщил председатель Нижегородского областного отделения Всероссийской творческой общественной организации "Союз художников России", заслуженный художник России Владимир Величко, площади, некогда "подаренные" администрацией, теперь стали для нее коммерчески выгодными, ведь располагаются они на центральных улицах города: на улице Минина и Рождественской (в историческом центре), на улице Бориса Панина (центр города) и Карла Маркса (недалеко от строящегося к чемпионату мира стадиона) и на проспекте Гагарина. Директор департамента культуры администрации Нижнего Новгорода Наталья Суханова объяснила намерения муниципалитета, увеличить доходы и повысить эффективность расходов бюджета казны за счет коммерческого использования помещений. Удастся ли представителям регионального Союза художников договориться с новым мэром Нижнего Новгорода и оставить всe, как есть, - читайте в свежем номере "Нижегородский рабочий".