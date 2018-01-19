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Общество

Пропавшая в Нижнем Новгороде 21 января Любовь Домничева найдена живой

24 января 2018 08:55  [863] Общество

Пропавшая в Нижнем Новгороде 21 января Любовь Домничева найдена живой. Об этом сообщает поисково-спасательный отряд "Волонтёр" 23 января.

"Найдена, жива. Спасибо за помощь в распространении информации и оперативное реагирование", - говорится в сообщении.

Напомним, что дезориентированная после перенесённого инсульта 51-летняя женщина пропала в районе ул. Пермякова в Автозаводском районе.

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