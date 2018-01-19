Супруги из Нижнего Новгорода осуждены за телефонное мошенничество на сумму более миллиона рублей Происшествия

Фото: НИА Нижний Новгород

Супруги из Нижнего Новгорода осуждены за телефонное мошенничество на сумму более миллиона рублей. Об этом сообщает пресс-служба нижегородской областной прокуратуры 24 января 2018 года.

Прокуратурой Канавинского района г.Н.Новгорода поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении нижегородца и его гражданской жены. Судом они признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 159.6 УК РФ (мошенничество в сфере компьютерной информации), а также ч.2 ст.273 УК РФ (создание, использование и распространение вредоносных компьютерных программ).

Судом установлено, что с 2014 по 2016 годы 32-летний нижегородец и его 29-летняя гражданская жена ежедневно осуществляли рассылку около 10 тысяч смс-сообщений, в которых содержалась ссылка на скачивание вредоносной программы, предназначенной для операционной системы "андроид". "В сообщении находился текст, возбуждающий желание перейти по ссылке, например "Вам фото в формате ММС, перейдите по ссылке". После того, как получатель переходил по ссылке, происходило скачивание программы, а затем система спрашивала разрешение на предоставление прав вредоносной программе. Таким образом, граждане предоставляли доступ к переводу денежных средств со счетов своих банковских карт", - говорится в сообщении прокуратуры.

Количество установленных потерпевших составило более 100 человек, а причинённый им общий ущерб - около миллиона рублей.

При производстве предварительного следствия у злоумышленников изъяли значительное количество технического оборудования.

Также отмечается, что в свою деятельность супруги вовлекали своих знакомых, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельные производства.

Суд признал обвиняемых виновными по ч.4 159.6 УК РФ (мошенничество в сфере компьютерной информации), а также ч.2 ст.273 УК РФ (создание, использование и распространение вредоносных компьютерных программ). Мужчине назначено восемь лет лишения свободы в колонии строгого режима, женщине – четыре года в колонии общего режима, отбытие наказания отсрочено до достижения ее трёхлетним ребенком 14 лет.