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Происшествия

Гендиректор предприятия в Арзамасе Нижегородской области оштрафован за сокрытие денежных средств от налогов на 32 млн рублей

24 января 2018 09:55  [735] Происшествия
Зал судебных заседаний

Зал судебных заседаний

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Гендиректор предприятия в Арзамасе Нижегородской области, осуществляющего производство комплектующих для промышленного производства, оштрафован за сокрытие денежных средств от налогов на сумму более 31,9 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по региону 24 января 2018 года.

Следствием установлено, что в декабре 2015 года налоговой инспекцией на расчетные счета предприятия были выставлены поручения о взыскании накопившейся налоговой задолженности. Генеральный директор предприятия воспользовался ранее заключенными агентскими договорами с двумя организациями и, используя их расчетные счета, производил расчеты с контрагентами. Тем самым подсудимый сокрыл денежные средства, за счет которых должно было производиться взыскание налоговой задолженности. Всего с декабря 2015 по сентябрь 2016 год подсудимый сокрыл денежные средства, за счет которых должны производиться взыскание налогов на сумму свыше 31 млн 897 тысяч рублей.

В ходе производства предварительного следствия предприятием была погашена задолженность на сумму около 30 млн рублей. Подсудимый вину не признал.

Суд признал руководителя предприятия виновным по ч. 1 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам и сборам). Ему назначен штраф в 400 тысяч рублей с лишением права заниматься деятельностью, связанной с осуществлением административно-хозяйственных и организационно-распорядительных функций в коммерческих организациях сроком на три года.

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