Около 65% от конечной цены автомобильного топлива составляют налоги, - ФАС РФ Бизнес

Около 65% от конечной цены автомобильного топлива составляют налоги. Об этом сообщает Федеральная антимонопольная служба России в опубликованном 22 января 2018 года разъяснении о причинах роста цен на нефтепродукты.



Ведомство отмечает, что действующим законодательством РФ не предусмотрено государственное регулирование цен на нефтепродукты - цены на эти товары формируются на основе рыночного механизма конкуренции.

Сообщается, что на рост стоимости влияет ряд факторов, в том числе динамика мировых цен, рост отраслевых издержек, общие инфляционные процессы в экономике страны.

По данным ФАС, порядка 65% в конечной цене каждого проданного литра автомобильного топлива составляют налоги. Как подчёркивает ведомство, в 2018 году федеральный закон о внесении изменений в налоговый кодекс РФ установил неоднократное увеличение налоговых ставок акцизов на моторные топлива: с 1 января 2018 года: на автомобильный бензин класса 5 - на 678 рублей за тонну (6,4%); на дизельное топливо всех классов - на 593 рублей за тонну (8,4%); с 1 июля 2018 года: на автомобильный бензин класса 5 - на 679 рублей за тонну (6,0%); на дизельное топливо - на 593 рублей за тонну (7,7%). В 2019 году акцизы на автомобильный бензин класса 5 будут увеличены на 422 рублей за тонну (3,5%), на дизельное топливо - на 283 рубля за тонну (3,4%); в 2020 году на автомобильный бензин класса 5 - на 438 рублей за тонну (3,6%), на дизельное топливо - на 294 рубля за тонну (3,4%).

Также за последние три года (2015-2017 гг.) происходило увеличение налога на добычу полезных ископаемых: с 1 января 2015 года на 273 рубля за тонну добытой нефти (55,4%), с 1 января 2016 года на 91 рубль за тонну (11,8%), с 1 января 2017 года на 62 рубль за тонну (7,2%). Аналогичное повышение произошло и в 2018 году.

Таким образом, по мнению ФАС, факторами, которые оказывают влияние на формирование цен на моторное топливо, являются: сезонный спрос на нефтепродукты; динамика (рост) налоговой нагрузки; динамика (рост) мировых цен; рост отраслевых издержек; профилактика и плановые ремонты российских НПЗ; динамика производства нефтепродуктов нефтяными компаниями; условия мелкооптовой отгрузки (реализации) нефтепродуктов нефтяными компаниями в адрес независимых хозяйствующих субъектов, а также наличие/недостаток свободных емкостей с целью накопления запасов (создания резервов).