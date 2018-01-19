Администрация Автозаводского района Нижнего Новгорода раздаёт открытки-"Татьянки" в преддверии Дня студента Культура и отдых

Фото: пресс-служба администрации Автозаводского района

Администрация Автозаводского района Нижнего Новгорода раздаёт открытки-"Татьянки" в преддверии Дня студента, который отмечается 25 января. Об этом сообщает управление по работе со СМИ горадминистрации.

Как отмечается в пресс-релизе, открытки все желающие могут бесплатно получить в отделе молодежной политики, культуры и организации досуга населения администрации Автозаводского района.

"Главным персонажем карточек стала Татьянка - собирательный образ девушки-студентки, воплотившей в себе традиционные ценности и потребности молодежи. Посетителям доступно пять вариантов открыток, каждая из которых содержит в себе пожелание или ценный совет получателю. Это четверостишье, отражающее насущные проблемы, особенности, забавные истории и курьезные случаи, характерные для студенческой жизни", - говорится в сообщении.

СПРАВКА:

Татьянин день, День российского студенчества - памятная дата в России, а также день в православном и народном месяцеслове. Название дня произошло от имени раннехристианской мученицы Татьяны Римской, память которой совершается в Православной церкви 25 января.

После подписания в 1755 году императрицей Елизаветой Петровной указа об учреждении Московского университета, "Татьянин день" стал праздноваться сначала, как день рождения университета, а позднее и как праздник российского студенчества. С 2005 года день 25 января в России официально отмечается как "День российского студенчества".