Подозреваемые в мошенничестве двое полицейских задержаны в Ленинском районе Нижнего Новгорода Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Подозреваемые в мошенничестве двое полицейских задержаны в Ленинском районе Нижнего Новгорода

Подозреваемые в мошенничестве двое полицейских задержаны в Ленинском районе Нижнего Новгорода. Об этом пресс-служба СУ СК РФ по региону сообщила 24 января 2018 года.

По версии следствия, подозреваемые в январе 2018 года сообщили гражданину ложные сведения о том, что за денежное вознаграждение они освободят его от ответственности за совершенное административное правонарушение. Кроме того, они обещали решить вопрос о назначении минимального наказания за совершение преступления, предусмотренного ст.306 УК РФ (заведомо ложный донос).

Один из подозреваемых 22 января получил через посредника от гражданина требуемые 120 тысяч рублей. После этого подозреваемые были задержаны.

Уголовное дело в отношении 29- и 27-летних оперуполномоченных ОП №3 УМВД России по Нижнему Новгороду возбуждено по ч.3 ст.30 ч.3 ст.159 УК РФ (покушение на мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения). Они уже дали признательные показания.

По информации ГУ МВД России по Нижегородской области, эти сотрудники отстранены от исполнения служебных обязанностей. В ближайшее время подозреваемым будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения. Расследование по уголовному делу продолжается.

Напомним, адвокат из Нижнего Новгорода осуждена на 1,5 года лишения свободы в колонии общего режима за мошенничество в отношении заключенного.