Следственный комитет РФ
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Уголовное дело заведено на водителя следовавшего из Чебоксар в Нижний Новгород неисправного автобуса. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Нижегородской области 24 января 2018 года.
По версии следствия, днём 17 января 2018 года пассажирский автобус, следуя из Чебоксар в Нижний Новгород, совершил маршрутную остановку в р.п. Воротынец. Сотрудники ДПС выявили при осмотре наличие технических неисправностей.
В настоящее время неисправное транспортное средство изъято следователями СК. в отношении 59-летнего водителя возбуждено уголовное дело ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей). Ведётся расследование.
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