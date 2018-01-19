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Происшествия

Уголовное дело заведено на водителя следовавшего из Чебоксар в Нижний Новгород неисправного автобуса

24 января 2018 12:20  [109] Происшествия
Следственный комитет РФ

Следственный комитет РФ

Фото: НИА Нижний Новгород

Уголовное дело заведено на водителя следовавшего из Чебоксар в Нижний Новгород неисправного автобуса. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Нижегородской области 24 января 2018 года.

По версии следствия, днём 17 января 2018 года пассажирский автобус, следуя из Чебоксар в Нижний Новгород, совершил маршрутную остановку в р.п. Воротынец. Сотрудники ДПС выявили при осмотре наличие технических неисправностей.

В настоящее время неисправное транспортное средство изъято следователями СК. в отношении 59-летнего водителя возбуждено уголовное дело ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей). Ведётся расследование.

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