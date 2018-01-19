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Бизнес

Компания Heineken сменила директора пивоварни в Нижнем Новгороде

24 января 2018 12:42  [67] Бизнес

Компания Heineken сменила директора пивоварни в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает пресс-служба компании 24 января 2018 года.

Согласно информации, Heineken объявляет о ротации руководителей на четырех из семи российских пивоварен: новые директора назначены на предприятиях в Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге и Иркутске.

Директором нижегородского предприятия назначен Олег Боков, 2012 года возглавлявший производство в Санкт-Петербурге. Он сменил в этой должности Салиму Бекоеву, ставшую директором пивоварни "Сампанг Анунг"в Индонезии.

Петербургским производством Heineken теперь руководит Максим Белов, который с августа 2014 года был директором филиала "Патра" в Екатеринбурге. В столице Урала его сменил Евгений Стрелец — бывший глава филиала "Байкал" в Иркутске. Новый директор пивоварни в Иркутске пока не назначен. На производствах в Стерлитамаке, Новосибирске и Хабаровске директора не менялись.

По словам генерального директора Heineken в России Этьена Страйпа, для всех менеджеров новое назначение — шаг вперед в развитии карьеры и новый вызов. Салима Бекоева впервые заняла пост в глобальной структуре, а Олег Боков, Максим Белов и Евгений Стрелец получили в управление более крупные предприятия. "Ротация — эффективная практика развития лидерского потенциала топ-менеджеров для HEINEKEN. Это возможность познакомиться с новыми рынками, научиться работать с новыми командами, наладить обмен лучшими практиками. Для предприятий свежий взгляд тоже полезен. Смена руководителей проходит безболезненно, поскольку все бизнес-процессы и технологии производства в компании стандартизированы", — отмечает Этьен Страйп.

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