Нижегородский филиал Альфа-Банка продлил операционный день на четыре часа Бизнес

Нижегородский филиал Альфа-Банка продлил операционный день на четыре часа. Об этом сообщает пресс-служба банка 24 января 2018 года.

Согласно информации, для корпоративных клиентов Альфа-Банка в Нижнем Новгороде время исполнения внешних платежей в рублях, направленных через интернет-банк, начинается на четыре часа раньше. Операционный день в любом офисе филиала теперь длится с 04:00 и до 20:30.

"Наши клиенты создают порядка 20 тысяч платежей в период с 20:30 до 08:00, теперь эти платежи будут исполняться с 04:00. Это важный для предпринимателей момент при расчетах с контрагентами, особенно когда платежи идут между регионами с разными часовыми поясами. В период с 20:30 формируется значительное количество платежей, которые раньше отправлялись только в 08:00", - рассказала директор по массовому бизнесу нижегородского филиала Альфа-Банка Наталья Макарова.

Отмечается также, что переводы внутри Альфа-Банка доступны клиентам круглосуточно через интернет-банк.