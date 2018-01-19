Центровой БК "Нижний Новгород" Петр Губанов примет участие в Матче всех звезд Единой лиги ВТБ Спорт

Тяжелый форвард баскетбольного клуба (БК) "Нижний Новгород" Петр Губанов примет участие в Матче всех звезд Единой лиги ВТБ. Об этом сообщается 24 января 2018 года на официальном сайте лиги.

Отбор участников команды для участия в Матче проводился по итогам голосования болельщиков, анкетирования 20 СМИ и выбора телекомментаторов Владимира Гомельского и Романа Скворцова.

Вместе с Губановым "Звезды России" на Матче будут представлять: Дмитрий Хвостов и Дмитрий Кулагин (оба – "Локомотив-Кубань"), Антон Понкрашов (УНИКС), Иван Ухов ("ПАРМА"), Алексей Швед ("Химки"), Сергей Карасев ("Зенит"), Никита Курбанов и Андрей Воронцевич (оба – ЦСКА) и Артем Клименко ("Автодор").

Команду "Звезды Мира" представят: Серхио Родригес, Нандо Де Коло (оба — ЦСКА), Хоакин Колом (УНИКС), Коди Миллер-Макинтайр ("ПАРМА"), Джастин Картер ("Астана"), Марди Коллинз ("Локомотив-Кубань"), Дрю Гордон ("Зенит"), Коти Кларк ("Автодор"), Фрэнк Элегар ("Локомотив-Кубань") и Энтони Гилл ("Химки").

Матч всех звезд Единой лиги ВТБ пройдет 17 февраля в Санкт-Петербурге.

Напомним, сейчас БК "Нижний Новгород" находится на 10 месте из 13 в турнирной таблице Единой лиги ВТБ.