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Происшествия

Подозреваемые в мошенничестве нижегородские полицейские помещены под домашний арест

24 января 2018 14:37  [377] Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Подозреваемые в мошенничестве нижегородские полицейские помещены под домашний арест. Об этом объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции региона сообщила 24 января 2018 года.

Как следует из представленных в суд материалов, два оперуполномоченных проводили проверку по заявлению об угоне автомобиля. Они установили, что информация об угоне была ложной. Полицейские вступили в сговор с заявителем – они обещали освободить его от наказания за ложный донос за 120 тысяч рублей.

Один из оперуполномоченных получил деньги 22 января, но сразу после их получения полицейские были задержаны.

Уголовное дело в отношении 29- и 27-летних оперуполномоченных ОП №3 УМВД России по Нижнему Новгороду возбуждено по ч.3 ст.30 ч.3 ст.159 УК РФ (покушение на мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения). Они уже дали признательные показания.

Следователь ходатайствовал перед судом о заключении их под стражу. Но суд поместил их под домашний арест до 22 марта 2018 года. Постановление суда в законную силу пока не вступило.

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