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Иномарка врезалась в "Ладу" и трактор в Сормовском районе Нижнего Новгорода 23 января 2018 года. Об этом сообщает УГИБДД ГУ МВД РФ по региону.
ДТП произошло в 06:40 на ул. Планировочная, 28. Согласно информации, 31-летний водитель автомобиля Suzuki выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем ВАЗ 219110 и c трактором JCB 4SX.
В результате ДТП пострадали водитель и пассажир Suzuki.
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