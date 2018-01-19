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Происшествия

Иномарка врезалась в "Ладу" и трактор в Сормовском районе Нижнего Новгорода 23 января

24 января 2018 14:49  [98] Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Иномарка врезалась в "Ладу" и трактор в Сормовском районе Нижнего Новгорода 23 января 2018 года. Об этом сообщает УГИБДД ГУ МВД РФ по региону.

ДТП произошло в 06:40 на ул. Планировочная, 28. Согласно информации, 31-летний водитель автомобиля Suzuki выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем ВАЗ 219110 и c трактором JCB 4SX.

В результате ДТП пострадали водитель и пассажир Suzuki.

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Теги:
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