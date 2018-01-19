Иномарка врезалась в "Ладу" и трактор в Сормовском районе Нижнего Новгорода 23 января Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Иномарка врезалась в "Ладу" и трактор в Сормовском районе Нижнего Новгорода 23 января 2018 года. Об этом сообщает УГИБДД ГУ МВД РФ по региону.

ДТП произошло в 06:40 на ул. Планировочная, 28. Согласно информации, 31-летний водитель автомобиля Suzuki выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем ВАЗ 219110 и c трактором JCB 4SX.

В результате ДТП пострадали водитель и пассажир Suzuki.