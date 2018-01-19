Волонтеры просят помощи в поисках уехавшего на заработки в Нижний Новгород жителя Воронежской области Происшествия

Дмитрий Гринев Фото: ПСО "Волонтер"

Волонтеры просят помощи в поисках уехавшего на заработки в Нижний Новгород жителя Воронежской области Дмитрия Гринева. Об этом поисково-спасательный отряд (ПСО) "Волонтер" сообщил 24 января 2018 года.

Согласно информации, проживавший в с. Средний Икорец Гринев 7 ноября 2017 года уехал на заработки в Москву и Нижний Новгород. На новогодние праздники он должен был вернуться домой, но его местонахождение до сих пор неизвестно. Последний звонок от него был из Нижнего Новгорода 28 декабря.

Его приметы: рост 160 см, вес 65 кг, светло-русые волосы, светло-серые глаза. Особые приметы: шрам от операции по удалению грыжи, шрам диаметром с двухрублевую монету сбоку грудной клетки под рукой.

Всех, кто имеет информацию о местонахождении мужчины, волонтеры просят звонить по телефонам: 89081317885 – Ирина, 89042113820 – Вадим.