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25 января 2018 08:49  [855] Контрольные показатели по комплектованию доноров в Нижегородской области на 2018 год снизились на 2,4%
Общество

Контрольные показатели по комплектованию доноров в Нижегородской области на 2018 год снизились на 2,4%

25 января 2018 08:49  [855] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Контрольные показатели по комплектованию безвозмездных доноров в Нижегородской области на 2018 год снизились на 2,4%.

Согласно подписанному врио губернатора распоряжению, опубликованному на сайте облправительства, утверждены контрольные показатели для всех районов и городских округов региона. В общей сложности муниципалитеты должны обеспечить наличие 83 тысяч доноров (в 2017 году было 85 тысяч). Для обеспечения учреждений здравоохранения Нижегородской области донорской кровью, её компонентами и препаратами органам МСУ рекомендовано разработать план мероприятий по организации, развитию и пропаганде донорства и предусмотреть меры соцподдержки.

По сравнению с прошлым годом контрольные показатели по числу доноров снижены в Арзамасском, Большеболдинском, Большемурашкинском, Воскресенском, Гагинском, Городецком, Краснооктябрьском, Кстовском, Сергачском, Тонкинском районах, городских округах Бор, Выкса, Кулебаки, Навашинский, Сокольский, Чкаловск.

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