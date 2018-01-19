Синоптики не ожидают сильных снегопадов Нижегородской области 25-27 января Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Синоптики прогнозируют появление снежного наката и гололедицы на дорогах Нижегородской области 27 января. Об этом сообщает нижегородский Гидрометцентр 24 января 2018 года.

Согласно информации, 24-26 января с ростом атмосферного давления только местами пройдет слабый снег. Ветер с переходом на южный 3-8 м/с. Температура воздуха при северном ветре днем составит -8º…-10°, 25 января особенно холодно будет в Нижнем Новгороде: -10º…-12°, ночью воздух выхолодится до -13º…-16°, при прояснениях, особенно в низких местах до -17º…-20°.

27 января сохранится влияние высокого атмосферного давления. Незначительная облачность. В отдельных районах пройдет небольшой снег. Ветер южный, умеренный. Максимальные значения температуры воздуха днем будут -6º…-9°, минимальная ночью - -11º…-14°, при прояснениях по восточной половине области – до -15º…-18°. На отдельных участках дорог снежный накат и гололедица.