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Общество

Администрация планирует принять в собственность Нижнего Новгорода котельную на Казанском шоссе

24 января 2018 16:23  [166] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина

Администрация планирует принять в собственность Нижнего Новгорода котельную на Казанском шоссе. Об этом заявил директор департамента жилья Павел Марков на заседании комиссии Гордумы по городскому хозяйству 24 января 2018 года.

Депутат Евгений Лазарев на сегодняшнем заседании обратил внимание: жители д.8 и 18 по ул.Казанское шоссе жалуются, что в микрорайоне ежеквартально рвутся сети. Очередная авария на теплотрассе произошла в январе 2018 года.

Павел Марков на это ответил, что котельная пока находится в федеральной собственности, но идут переговоры по передаче ее в собственность муниципалитета.

"Сами сети городом на баланс приняты, но пока не закреплены за "Теплоэнерго". Они действительно находятся в плохом состоянии, так как предыдущий собственник – Росимущество – не обеспечил их ремонт", - добавил Марков.

Напомним, что в 2017 году Гордума одобрила принятие в собственность Нижнего Новгорода теплосети к котельной "Агродом" в Зелёном городе.

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