Юбилейный конкурс "Татьянин день" пройдет в нижегородском ТЮЗе 25 января Культура и отдых

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Неровня

Традиционный конкурс "Татьянин день" пройдет в нижегородском ТЮЗе 25 января 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

Как сообщается в пресс-релизе, в этом году конкурс будет проводиться в юбилейный 25-й раз. В нем примут участие шесть студенток по имени Татьяна из вузов региона. Участницы представляют ННГУ имени Н.И.Лобачевского, НГТУ имени Р.Е.Алексеева, НГПУ имени К.Минина, ННГАСУ, НГСХА, НГИЭУ.

Конкурсная программа будет включать в себя "Интервью" (диалог с ведущим, во время которого участница рассказывает о себе); конкурс оригинального костюма "Праздничный букет" (костюм должен быть сделан из нестандартных материалов), творческий конкурс "Поздравляем с юбилеем".

В концертном блоке примут участие лучшие студенческие коллективы и исполнители, ставшие лауреатами Нижегородского областного фестиваля студенческого творчества "Студенческая весна – 2017".

Все участницы будут награждены призами и подарками от организаторов и партнеров конкурса. Начало в 18:00. Мероприятие пройдет по адресу: ул. М.Горького, д.145 (Театр юного зрителя).

Напомним, что в 2017 году в конкурсе принимали студентки семи нижегородских вузов.