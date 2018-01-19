Последние новости рубрики Культура и отдых
24 января 2018 16:47  [143] Юбилейный конкурс "Татьянин день" пройдет в нижегородском ТЮЗе 25 января
24 января 2018 15:06  [234] Год 150-летия со дня рождения Максима Горького откроется в Нижнем Новгороде пьесой "На дне" 25 января
24 января 2018 11:42  [211] Администрация Автозаводского района Нижнего Новгорода раздаёт открытки-"Татьянки" в преддверии Дня студента
23 января 2018 18:26  [244] Проведение II фестиваля "Горький fest" в Нижнем Новгороде запланировано на 20-26 июля
23 января 2018 17:13  [347] "Нижний Новгород обладает культурно-событийным наполнением – вкладывай и развивай", - Татьяна Виноградова
23 января 2018 16:38  [417] "Основные проблемы вхождения Нижнего Новгорода в "Золотое кольцо" касаются инфраструктуры", - Александр Сериков
23 января 2018 13:34  [374] Минкульт РФ начал прием заявок от городов на вхождение в "Золотое кольцо"
18 января 2018 10:46  [2109] Нижегородская писательница Елена Крюкова стала лауреатом Международной премии имени Хемингуэя 2017 года
17 января 2018 15:12  [338] ЮНЕСКО включила 150-летие Максима Горького в список памятных дат на период 2018-2019 годов
17 января 2018 12:36  [2413] Анна Ермакова покинула пост директора нижегородского оперного театра с 17 января
Культура и отдых

Юбилейный конкурс "Татьянин день" пройдет в нижегородском ТЮЗе 25 января

24 января 2018 16:47  [143] Культура и отдых

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Неровня

Традиционный конкурс "Татьянин день" пройдет в нижегородском ТЮЗе 25 января 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

Как сообщается в пресс-релизе, в этом году конкурс будет проводиться в юбилейный 25-й раз. В нем примут участие шесть студенток по имени Татьяна из вузов региона. Участницы представляют ННГУ имени Н.И.Лобачевского, НГТУ имени Р.Е.Алексеева, НГПУ имени К.Минина, ННГАСУ, НГСХА, НГИЭУ.

Конкурсная программа будет включать в себя "Интервью" (диалог с ведущим, во время которого участница рассказывает о себе); конкурс оригинального костюма "Праздничный букет" (костюм должен быть сделан из нестандартных материалов), творческий конкурс "Поздравляем с юбилеем".

В концертном блоке примут участие лучшие студенческие коллективы и исполнители, ставшие лауреатами Нижегородского областного фестиваля студенческого творчества "Студенческая весна – 2017".

Все участницы будут награждены призами и подарками от организаторов и партнеров конкурса. Начало в 18:00. Мероприятие пройдет по адресу: ул. М.Горького, д.145 (Театр юного зрителя).

Напомним, что в 2017 году в конкурсе принимали студентки семи нижегородских вузов.

Copyright © 1999 - 2018 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
Мебельный базар
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagramtelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph