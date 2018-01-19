Житель Дзержинска Нижегородской области предстанет перед судом по обвинению в даче взятки сотруднику ГИБДД Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Житель Дзержинска Нижегородской области предстанет перед судом по обвинению в даче взятки сотруднику ГИБДД. Об этом объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции региона сообщила 24 января 2018 года.

По версии органов предварительного расследования, житель Дзержинска - уроженец Вачского района, в ноябре 2017 года был доставлен в отделение полиции в Ваче за управление автомобилем в состоянии опьянения. Чтобы избежать наказания, он лично передал сотруднику ГИБДД 30 тысяч рублей, чтобы тот не составлял протокол об административном правонарушении.

Уголовное дело в отношении мужчины возбуждено по ч.3 ст.290 УК РФ (дача взятки должностному лицу в значительном размере за совершение заведомо незаконного бездействия).