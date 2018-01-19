Нижегородское минобразования после гибели ребенка в "Лазурном" создало рабочую группу по изучению организации работы бассейнов Общество

Министерство образования Нижегородской области после гибели ребенка в "Лазурном" создало рабочую группу по изучению организации работы бассейнов. Об этом в ведомстве сообщили 24 января 2018 года.

"Министерство ужесточит контроль за работой образовательных организаций с бассейнами", - заявил руководитель минобразования, науки и молодежной политики региона Сергей Злобин.

Всего в регионе 26 бассейнов – из них круглогодично функционирует 21. "Основная задача комиссии – исключить вместе с педагогами и руководителями образовательных учреждений любые обстоятельства, которые могут поставить под угрозу здоровье ребенка", - говорится в сообщении.



Напомним, 18 января 2018 года в детском оздоровительном центре "Лазурный" при проведении занятий в бассейне погиб ребенок. По данному факту в отношении инструктора возбуждено уголовное дело.