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Общество

"Единая Россия" планирует реализовать в Нижегородской области 14 партийных проектов в 2018 году

24 января 2018 17:22  [149] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

"Единая Россия" планирует реализовать в Нижегородской области 14 партийных проектов в 2018 году. Об этом пресс-служба НРО партии сообщила 24 января.

Согласно информации, такое решение было принято на заседании регионального политического совета НРО партии 24 января. Члены регионального политсовета определили, что в области будут реализованы все 14 партийных проектов, список которых сформирован решением президиума генсовета в рамках XVII съезда партии.

Решено начать реализацию в Нижегородской области федеральных партийных проектов "Культура малой Родины", "Новая школа", "Крепкая семья", "Российское село", "Локомотивы роста", "Единая страна – доступная среда", "Безопасные дороги".

Также в регионе будет продолжена реализация федеральных партийных проектов "Городская среда", "Здоровое будущее", "Детский спорт", "Школа грамотного потребителя", "Народный контроль", "Старшее поколение", "Историческая память".

Члены регионального политсовета рассмотрели кандидатуры и назначили координаторов проектов, среди которых члены фракции "Единой России" в Заксобрании и городской думе Нижнего Новгорода, представители общественных организаций. Курировать проектную деятельность партии в регионе по-прежнему будет заместитель секретаря регионального отделения Валерий Антипов. В ближайшее время координаторы представят кандидатуры председателей общественных советов партийных проектов и планы работы по реализации партпроектов в 2018 году.

"Президиум генсовета "Единой России", определяя ключевые направления проектной деятельности партии, оптимизировал в декабре количество проектов, сократив их число с 25 до 14. Это призвано сделать работу более эффективной, реальной. Приоритетные направления сохранены, объем деятельности по ним, будь то благоустройство, семейная политика, образование, здравоохранение, остается прежним и даже возрастает, а что касается финансирования, то по ряду проектов его обещают увеличить. Ключевые проектные сферы для региона – те же, что и на многих других территориях: благоустройство городов, качество жизни в малых населенных пунктах, демография, гуманитарная сфера в широком смысле", - прокомментировал решения РПС и.п. секретаря НРО партии "Единая Россия" Александр Шаронов.

"Сегодня назначили координаторов, практически все из них имеют опыт проектной партийной работы, успешно курировали проекты партии в регионе, добились определенных результатов и пользуются заслуженным авторитетом в среде партийцев", - добавил он.

Кроме того, на заседании регионального политсовета были подведены итоги работы региональной общественной приемной председателя партии и местных общественных приемных (депутатских центров) партии в 2017 году.

Руководитель региональной общественной приемной Виктор Лунин, в частности, отметил положительную динамику в работе депутатов Госдумы и фракции партии в Заксобрании области с предложениями, заявлениями и жалобами избирателей. Также он призвал партийцев активно готовиться к предстоящему в 2018 году 10-летию первой в стране общественной приемной председателя партии, открытой именно в Нижнем Новгороде.

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