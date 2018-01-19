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Спорт

Нападающий нижегородского ХК "Торпедо" Роберт Саболич выступит за сборную Словении на Олимпиаде

24 января 2018 17:55  [104] Спорт

Фото: indonesiadaily.co.id

Нападающий нижегородского хоккейного клуба (ХК) "Торпедо" Роберт Саболич выступит в составе сборной Словении на XXIII Зимних Олимпийских играх в корейском Пхeнчхане. Об этом сообщается на сайте клуба 24 января 2018 года

"Два раза подряд участвовать на Олимпиаде – это большое достижение для Словении! Постараемся выступить не менее удачно, чем четыре года назад", - приводятся в сообщении слова Саболича.

Олимпийский хоккейный турнир стартует 14 февраля и завершится финальным матчем 25 февраля. Сборная Словении начнет соревнования в группе B, где 14, 16 и 17 февраля скрестит клюшки с соперниками из США, России и Словакии.

Саболич - чемпион Германии 2014 года, чемпион Словении 2010 и 2011 годов, серебряный призер чемпионата Чехии 2016 года и участник Олимпийских игр 2014 года. В "Торпедо" он играет с 2017 года. Контракт с ним заключен до 30 апреля 2019 года.

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