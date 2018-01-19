Главные модные тенденции весна-лето 2018 года

Весна – это одно из самых красивых и ожидаемых времен года. Пора пробуждения и цветения природы заставляет женщин выглядеть ярче, и в этом им отлично помогают модные тенденции. Лето не менее долгожданное время года, когда буквально везде царят яркие палитры цветов. То есть некоторая креативность и яркость являются вполне нормальными. Подобрать модное платье можно по ссылке http://site-dlya-zhenschin.ru/moda/odezhda/179-vesna-leto-2018/744-platya-2018.html.

Весной и летом 2018 года пастельные цвета и однотонность выходят из моды.

Главные тренды 2018 года.



• Пластик. Весна – это не только пробуждение природы, но и время сырости и частых дождей, отличной защитой могут стать трендовые пластиковые вещи. Из этого материала может быть изготовлена не только верхняя одежда, но также обувь и дополнительные элементы. В данном случае имеет место быть полная прозрачность, прозрачный материал с каким-либо оттенком или рисунком. Также могут встречаться ставки, выполненные из других материалов. Распространен не только рисунок, но и принт на пластике. Несмотря на такое разнообразие, наибольшей популярностью пользуются полностью прозрачные вещи без оттенков, а также однотонные вещи.

При выборе пластиковой юбки или верхней одежды нужно учитывать то, что под низ такого предмета гардероба придется надеть другую юбку или же идеально сочетающуюся одежду, ведь ошибки под верхней одеждой скрыть не получится.

• Пайетки. Снова возвращаются в моду. Они могут использоваться в качестве декора, материала для выполнения аппликации. Наибольшей популярностью пользуются платья, выполненные из материала, полностью покрытого пайетками. В таких случаях приветствуется однотонность, наличие узора или рисунка нежелательно. Это обусловлено тем, что дизайн и так достаточно яркий, и дополнительные детали только перегрузят образ. Одежда, декорированная пайетками может использоваться в повседневной жизни. Что касается уже упомянутых платьев и подобных юбок, топов, то они больше уместны на мероприятиях и вечеринках.

• Бахрома. Более универсальна. Может присутствовать в дизайне как одежды, так и обуви, аксессуаров. Особой популярностью пользуются куртки и сумки с бахромой. Платья, юбки и топы могут полностью быть из бахромы, они выглядят очень интересно и женственно. Кроме того, подобные предметы гардероба очень эффектно выглядят во время ходьбы, раскачиваясь от даже практически незаметных движений.

• Поп-арт. Он может проявляться в виде принта или рисунка. Не менее актуальны цвета, характерные для данного стиля.

* Настоящая статья и изображения подготовлены и предоставлены для размещения организацией. Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" не несет ответственности за содержание статьи, правовые и иные последствия ее опубликования.