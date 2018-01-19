Особенности конструкции и преимущества ортопедического основания для кровати

Ортопедические основания под кровать от официального дилера DivoSon пользуются большим спросом на рынке. Речь идёт о раме, оснащённой специальными рейками из аналогичного материала, которые именуют ламелями. Они прочно соединены с основанием, но при этом способны выступать в роли амортизатора. Их главная задача – частично брать на себя вес человека, который лежит на кровати.

Для изготовления ламелей имеется возможность использовать древесное сырьё самого различного качества. Количество реек рассчитывается в индивидуальном порядке. Всё зависит от размера конструкции. Кроме того, ламели могут отличаться в части толщины или ширины. Крепятся они к раме при помощи держателей, которые обеспечивают надёжную фиксацию. Чаще всего они выполнены из каучука.

Чтобы ортопедическое основание для кровати прослужило своему владельцу в долгосрочной перспективе, желательно отдать приоритет раме, оборудованной ножками, которые обычно изготавливаются из металла. Они могут быть круглыми или квадратными. Первые отличаются практичностью, а вторые – устойчивостью и ценовой доступностью. Чем больше ножек, тем конструкция будет устойчивей.

Преимуществ у ортопедического основания под матрас более чем достаточно. В первую очередь стоит отметить тот полезный эффект, который оно создаёт. На нём не только приятно спать, оно также полезно для здоровья. Такая конструкция идеально подойдёт для любого матраса, он при этом не продавится и надолго сохранит свои качественные характеристики или значимые для позвоночника свойства.

Некоторые ортопедические основания для кровати можно использовать и без кровати. Понятно, что декоративная отделка имеет значение, но иногда можно отодвинуть эстетическую составляющую «в сторону». Основание под матрас обеспечивает возможность распределить нагрузку равномерно. Тело сможет сохранить правильный изгиб в течение всей ночи, при этом исключив нагрузку на позвоночник. Ввиду многообразия ламелей, можно подобрать такую форму, которая будет оптимальна для отдельного человека. Позаботьтесь о качестве отдыха прямо сейчас и увидите, насколько в лучшую сторону изменится жизнь.

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