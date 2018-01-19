"Нижегородский водоканал" отрицает причастность станции аэрации к запаху канализации в районе ул. Родионова Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ирина Серкова

"Нижегородский водоканал" отрицает причастность станции аэрации к вызывающему жалобы жителей запаху канализации в районе ул. Родионова. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в ОАО "Нижегородский водоканал 24 января 2018 года.

Как сообщили агентству в региональном министерстве экологии и природных ресурсов, 18, 19, 20, 21 января на круглосуточную диспетчерскую экологическую службу поступали обращения граждан о сильном запахе канализации в районе ул.Родионова. В результате рейда представителей министерства факт наличия запаха 19 января подтвердился.

По заявлению минэкологии, наиболее вероятным источником запаха является Нижегородская станция аэрации ОАО "Нижегородский водоканал", которая является объектом федерального государственного экологического надзора. Отмечается, что данная информация направлена в департамент Росприроднадзора по ПФО и управление Роспотребнадзора по Нижегородской области "для принятия мер в соответствии с полномочиями".

При этом в министерстве подчеркнули, что по данным ФГБУ "Верхне-Волжское УГМС" превышения предельно-допустимых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе по состоянию на 19 января не отмечено. "Работа по выявлению фактов несанкционированного сброса сточных вод, являющихся источником неприятного запаха, будет продолжена", - сообщили в минэкологии.

В ответ на запрос агентства, в "Нижегородском водоканале" заявили, что к запаху на ул. Родионова Нижегородская станция аэрации (НСА) отношения не имеет. "Станция работает в нормальном технологическом режиме. Ее деятельность осуществляется в строгом соответствии с требованиями законодательства РФ, в частности, установлена санитарно-защитная зона, которая составляет один км. Расстояние от дома №193 по ул. Родионова (жалобы на запах поступали с указанием территории у ТЦ "Лента", ТЦ "Фантастика" и находящихся между ними домов №№180-199, - прим НИА "Нижний Новгород") до ближайшей точки сооружений составляет не менее 3,2 км. Кроме того, на НСА осуществляется регулирование выбросов в период неблагоприятных для рассеивания загрязняющих веществ метеорологических условий", - отметил собеседник агентства.

Он также обратил внимание, что негативного воздействия на атмосферу из-за деятельности НСА не было выявлено ни при плановом экологическом контроле, ни по результатам регулярных административных расследований и внеплановых проверок уполномоченных органов. "Стоит также отметить, что особенности восприятия запахов отдельными людьми, равно как и соотнесение их с возможным источником без проведения надзорных мероприятий по его установлению, не может свидетельствовать об объективности указания на НСА как на источник запаха", - подчеркнули в компании.

"Таким образом, деятельность Нижегородской станции аэрации к проблеме возникновения запахов на улице Родионова отношения не имеет. Остается только догадываться, почему другие версии присутствия запаха не рассматриваются, и настоящая причина, не связанная со станцией аэрации, так и остается нераскрытой и продолжает доставлять неудобство жителям", - заключил представитель "Нижегородского водоканала".