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Общество

МЧС предупреждает о возможности увеличения числа ДТП в связи с туманом в Нижегородской области 25 января

25 января 2018 09:09  [151] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

МЧС предупреждает о возможности увеличения числа ДТП в связи с туманом в Нижегородской области 25 января 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС РФ со ссылкой на ФГБУ "Верхне-Волжское УГМС", в период с 07:00 до 10:00 и в первую половину дня местами по области ожидается туман с видимостью 500 м и менее.

Как отмечает МЧС, в связи с этим возможны нарушения в работе транспорта, дорожно-коммунальных служб. Из-за снижения видимости на дорогах увеличивается вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, обусловленных скоплениями легкового и большегрузного транспорта, увеличением количества крупных ДТП на участках с ограниченной видимостью, крутыми поворотами, спусками и подъемами.

Также существует вероятность авиапроисшествий, возможны ограничения в функционировании аэропорта.

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Теги:
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