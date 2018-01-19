Деревообрабатывающий цех на площади 240 кв. метров сгорел в Нижегородской области 24 января Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Деревообрабатывающий цех на площади 240 кв. метров сгорел в городском округе Навашинский Нижегородской области 24 января 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по региону.

Согласно информации, сообщение о пожаре в деревообрабатывающем цехе, принадлежащем индивидуальному предпринимателю, в деревне Малое Окулово поступило в ЦУКС МЧС в 13:14. "Пожар был поздно обнаружен, и на момент прибытия первых пожарно-спасательных подразделений происходило горение здания цеха по всей площади", - говорится в сообщении.

В результате пожара сгорел цех на площади 240 кв.метров. По предварительным данным, причиной пожара стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления.