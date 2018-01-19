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Спорт

БК "Нижний Новгород" победил финскую "Катайю" со счетом 89:80 в матче 24 января

25 января 2018 11:41  [475] Спорт

Баскетбольный клуб (БК) "Нижний Новгород" одержал победу над финской "Катайей" в выездном матче группового этапа Кубка Европы 24 января 2018 года со счетом 89:80. Об этом сообщается на сайте клуба.

Согласно информации, самым результативным игроком БК "Нижний Новгород" в этом матче стал Петр Губанов, принесший команде 21 очко.

"Отличный стартовый отрезок в нашем исполнении, во время которого мы полностью контролировали площадку, сошел на нет при первых заменах. Мы быстро потеряли наше преимущество и дали соперникам поймать кураж и ощутить уверенность в собственных силах. Борьба за каждое очко продолжалась вплоть до четвертой четверти. И только в заключительном отрезке наша качественная игра в защите поставила соперника на место и позволила уверенно выиграть матч. Мы заслужили эту победу сегодня и теперь полностью сконцентрируемся на подготовке к домашней встрече со "Стамбулом", - приводятся в сообщении слова главного тренера нижегородского клуба Зорана Лукича.

Следующую игру БК "Нижний Новгород" проведет дома с турецким "Стамбулом" 30 января.

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