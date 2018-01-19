ЗС НО приняло документ о встречах депутатов с избирателями в соответствии с законодательством о митингах Политика

Законодательное собрание Нижегородской области Фото: НИА "Нижний Новгород" НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко Законодательное собрание Нижегородской области приняло документ о встречах депутатов с избирателями в соответствии с законодательством о митингах. Об этом сообщает корреспондент НИА "Нижний Новгород", присутствующий на заседании регионального парламента, 25 января 2018 года.



Изменения внесены в закон области о статусе депутата регионального парламента. Они обусловлены аналогичными изменениями федеральных норм. Предполагается, что депутаты будут проводить публичные встречи с избирателями в соответствии с законодательством о собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях.



Также установлено, что специально отведенные места для проведения встреч депутатов с избирателями и порядок проведения этих встреч будут определять органы исполнительной власти и МСУ.

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