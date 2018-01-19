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Происшествия

Волонтеры просят помощи в поисках двух пропавших в 2013-2014 годах жителей п.Ильиногорск Нижегородской области

25 января 2018 12:43  [57] Происшествия
Андрей Асессоров, Владимир Бобков

Андрей Асессоров, Владимир Бобков

Фото: ПСО "Волонтер"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Неровня

Волонтеры просят помощи в поисках двух пропавших в 2013-2014 годах жителей п.Ильиногорск Нижегородской области. Об этом сообщает поисково-спасательный отряд "Волонтер" 25 января 2018 года.

Согласно информации, 51-летний Андрей Асессоров 20 февраля 2014 года покинул территорию Володарской центральной районной больницы по адресу: п.Ильиногорск, ул. Больничная и до настоящего времени его местонахождение неизвестно. Приметы: рост 170 см, прямые рыжие короткие волосы, высокий лоб, светлые глаза, тонкие губы. Был одет в коричневую кепку, черную кожаную куртку, серый шерстяной свитер, черные джинсы, черные кроссовки с мехом.

Особые приметы: слева на нижней челюсти отсутствует зуб, татуировки на правом плече и предплечье левой руки, на среднем пальце правой руки татуировка "перстень".

Годом ранее также из поселка Ильиногорск пропал 46-летний Владимир Бобков, 18 апреля 2013 года он ушел из дома и до настоящего времени его местонахождение неизвестно. Приметы: рост 175 см, среднего телосложения, прямые русые короткие волосы, серые глаза.

Был одет в короткую черную куртку на молнии, черный джемпер с оранжевой полосой, синие джинсы, черные кожаные ботинки. Особые приметы: ожог на левой руке, коронки из желтого металла на верхней челюсти слева, татуировки "орел" на правом плече и "змея" на правой голени.

Всех, кто имеет информацию о местонахождении пропавших, волонтеры просят звонить по телефонам: 102 (полиция), 8-831-291-51-51 (волонтеры).

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