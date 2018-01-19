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Общество

Следовавший в Нижний Новгород поезд "Стриж" опоздал из-за вынужденной остановки во Владимирской области 25 января

25 января 2018 12:45  [92] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Следовавший в Нижний Новгород скоростной поезд "Стриж" опоздал из-за вынужденной остановки во Владимирской области 25 января 2018 года. Об этом сообщила пресс-служба Горьковской железной дороги (ГЖД, филиал ОАО "РЖД").

Согласно информации, в 08:38 на перегоне Ковров – Владимир ГЖД по техническим причинам произошла вынужденная остановка пассажирского поезда №702.

Поезд отправился по назначению с задержкой 11 минут. На станцию Нижний Новгород он прибыл с опозданием на восемь минут.

"Горьковская железная дорога приносит извинения пассажирам за доставленные неудобства", - говорится в сообщении.

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