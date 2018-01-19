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Общество

Роспотребнадзор не обнаружил превышений ПДК хлористого водорода жилой зоне Дзержинска Нижегородской области

25 января 2018 13:22  [171] Общество

Eправление Роспотребнадзора по Нижегородской области не обнаружило превышений предельно-допустимых концентраций (ПДК) хлористого водорода в зоне жилой застройки Дзержинска. Об этом пресс-служба управления сообщила 25 января 2018 года.

"По результатам проведенных исследований проб воздуха, отобранных 24 января, превышений ПДК для атмосферного воздуха в жилой зоне Дзержинска не выявлено. Ситуация остается на контроле управления Роспотребнадзора", - говорится в сообщении.

Напомним, ФГБУ "Верхне-Волжское УГМС" 23 января сообщало, что в этот день разовая концентрация хлористого водорода в Дзержинске превысила предельно допустимую концентрацию (ПДК) в четыре раза.

Хлористый водород используют для получения, в частности, соляной кислоты и винилхлорида.

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