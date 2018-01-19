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Общество

Нижегородское ГУ МВД решило не наказывать виновных в инциденте с обкидыванием журналистов снежками полицейских

25 января 2018 13:51  [1272] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Неровня

Нижегородское ГУ МВД решило не наказывать сотрудников, виновных в инциденте с обкидыванием снежками журналистов возле районного суда 19 декабря 2017 года. Об этом начальник ГУ МВД России по Нижегородской области Юрий Кулик сообщил журналистам 25 января 2018 года.

По его словам, полицейские, кидавшие снежками в журналистов, ожидающих решения суда после задержания зампредседателя Законодательного собрания, действительно поступили неправомерно, однако меры уголовной и административной ответственности к ним применяться не будут.

"Действия сотрудников признаны неправильными, но было принято решение ограничиться поручением провести дополнительные занятия и инструктаж с личным составом полиции", - подвел итог Кулик.

Напомним, что нижегородская полиция начала проверять инцидент с обкидыванием снежками журналистов возле райсуда 21 декабря 2017 года.

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