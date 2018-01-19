Торги на право аренды участка под платную парковку в Лесном городке не состоялись в Нижнем Новгороде в третий раз Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина

Торги на право аренды участка под платную парковку в Лесном городке не состоялись в Нижнем Новгороде. Об этом сообщается на сайте городской администрации 25 января 2018 года.

Аукцион на право заключения договора аренды земельного участка по ул. Лесной городок, 6А (Канавинский район) под размещение платной автостоянки должен был состояться 26 января 2018 года. В итоге торги признали несостоявшимися из-за отсутствия заявок.

Напомним, площадь участка составляет 1 250 кв метров, начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы) – 371,3 тысяч рублей (на втором аукционе в июне 2017 года стоимость была равна 285 тысяч рублей, – прим. НИА "Нижний Новгород"). Участок сдавался в аренду на пять лет.

Предыдущие аукционы также не состоялись по причине отсутствия заявок.