Дольщики ЖК "Новинки Smart City" заявили о возбуждении уголовного дела в отношении сотрудников минстроя Общество

ЖК Новинки Smart City Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Неровня

Дольщики ЖК "Новинки Smart City" заявили о возбуждении уголовного дела в отношении сотрудников минстроя региона. Об этом сообщается в пресс-релизе инициативной группы дольщиков.



Согласно информации, уголовное дело по статье "Халатность" в отношении министерства строительства было возбуждено 29 декабря 2017 года. Причиной называется "непринятие мер к своевременному инициированию проверок в отношении застройщика ЖК. Дело возбуждено в отношении группы лиц, фамилии и имена которых не называются в интересах следствия.



Как сообщается в релизе, следственный комитет признал, что по поступившим обращениям граждан ведомство ненадлежащим образом контролировало застройщика и не использовало в полной мере свои полномочия в соответствии с федеральным законом "Об участии в долевом строительстве". А именно: своевременно не выявляли нарушения упомянутого закона, которые привели в дальнейшем к невозможности исполнения застройщиком своих обязанностей, что позднее повлекло существенное нарушение прав и законных интересов дольщиков жилого комплекса в Богородском районе.



В министерство строительства области НИА "Нижний Новгород" направило официальный запрос на комментарий относительно сложившейся ситуации. В СК для подтверждения информации также попросили написать официальный запрос.



Напомним, что 1 декабря министрой области и ПАО "Орелстрой" договорились о дальнейшем обсуждении проекта достройки объектов "Кварстрой НН" (в которые входит ЖК "Новинки Smart City"). 22 января дольщики сообщили о готовности инвестора возобновить стройку в случае подвода всех коммуникаций.



Нижегородское правительство планирует в 2018 году выделить 50 млн рублей на проектирование наружных сетей этого ЖК. По предварительной оценке, на проведение коммуникаций в жилом комплексе требуется 560 млн рублей.



23 ноября состоялась пресс-конференция с представителями обманутых дольщиков, на которой облправительство анонсировало достройку 25 из 34 домов. Конкретные сроки тогда не назывались.