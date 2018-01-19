Последние новости рубрики Общество
25 января 2018 18:36  [352] "Домик Каширина" открылся после реконструкции в Нижнем Новгороде
25 января 2018 17:12  [173] "Транснефть Верхняя Волга" намерена направить на благотворительность более 555 млн рублей в 2018 году
25 января 2018 15:59  [212] Экс-директор нижегородского лесхоза предстанет перед судом по обвинению в коммерческом подкупе
25 января 2018 15:48  [285] Экс-начальник тыла транспортной полиции по ПФО приговорен к 2,5 годам за мошенничество
25 января 2018 15:22  [311] Горадминистрация предложит пассажирским компаниям самостоятельно привести нижегородские причалы к нормам
25 января 2018 14:49  [1211] Никто не заявился на четыре назначенных на 26 января аукциона по развитию застроенных территорий в Нижнем Новгороде
25 января 2018 14:38  [556] Дольщики ЖК "Новинки Smart City" заявили о возбуждении уголовного дела в отношении сотрудников минстроя
25 января 2018 14:34  [145] Нижегородское АО "Ока-Полимер" оштрафовано на 100 тысяч рублей за загрязнение природы
25 января 2018 14:31  [151] Торги на право аренды участка под платную парковку в Лесном городке не состоялись в Нижнем Новгороде в третий раз
25 января 2018 14:01  [286] Строительство ВСМ на участке Москва – Нижний Новгород начнется в 2019 году, - минтранс региона
Общество

Дольщики ЖК "Новинки Smart City" заявили о возбуждении уголовного дела в отношении сотрудников минстроя

25 января 2018 14:38  [556] Общество
ЖК Новинки Smart City

ЖК Новинки Smart City

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Неровня

Дольщики ЖК "Новинки Smart City" заявили о возбуждении уголовного дела в отношении сотрудников минстроя региона. Об этом сообщается в пресс-релизе инициативной группы дольщиков.

Согласно информации, уголовное дело по статье "Халатность" в отношении министерства строительства было возбуждено 29 декабря 2017 года. Причиной называется "непринятие мер к своевременному инициированию проверок в отношении застройщика ЖК. Дело возбуждено в отношении группы лиц, фамилии и имена которых не называются в интересах следствия.

Как сообщается в релизе, следственный комитет признал, что по поступившим обращениям граждан ведомство ненадлежащим образом контролировало застройщика и не использовало в полной мере свои полномочия в соответствии с федеральным законом "Об участии в долевом строительстве". А именно: своевременно не выявляли нарушения упомянутого закона, которые привели в дальнейшем к невозможности исполнения застройщиком своих обязанностей, что позднее повлекло существенное нарушение прав и законных интересов дольщиков жилого комплекса в Богородском районе.

В министерство строительства области НИА "Нижний Новгород" направило официальный запрос на комментарий относительно сложившейся ситуации. В СК для подтверждения информации также попросили написать официальный запрос.

Напомним, что 1 декабря министрой области и ПАО "Орелстрой" договорились о дальнейшем обсуждении проекта достройки объектов "Кварстрой НН" (в которые входит ЖК "Новинки Smart City"). 22 января дольщики сообщили о готовности инвестора возобновить стройку в случае подвода всех коммуникаций.

Нижегородское правительство планирует в 2018 году выделить 50 млн рублей на проектирование наружных сетей этого ЖК. По предварительной оценке, на проведение коммуникаций в жилом комплексе требуется 560 млн рублей.

23 ноября состоялась пресс-конференция с представителями обманутых дольщиков, на которой облправительство анонсировало достройку 25 из 34 домов. Конкретные сроки тогда не назывались.

Copyright © 1999 - 2018 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
Мебельный базар
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagramtelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph