Экс-начальник тыла транспортной полиции по ПФО приговорен к 2,5 годам за мошенничество Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Экс-начальник тыла транспортной полиции по ПФО осужден на 2,5 года колонии общего режима за мошенничество с поставками нефти. Об этом сообщила 25 января 2018 года объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Нижегородской области.

Согласно информации, бывший начальник тыла МВД России по ПФО на транспорте, полковник внутренней службы в отставке занимался коммерческой деятельностью через двух своих близких родственников: пасынка и жену. С их помощью он руководил ООО ТК "Октан", занимающейся транспортировкой нефтепродуктов.

В 2011- 2014 годах между УТ МВД России по ПФО и ООО ТК "Октан" заключались госконтракты на транспортировку нефтепродуктов. При этом нефтепродукты в ряд адресов не транспортировались, а деньги переводились на счет ТК "Октан". В результате государству причинен ущерб в размере более 800 тысяч рублей.

Преступление было выявлено УФСБ России по Нижегородской области и ОСБ "Приволжье" РУСБ ГУСБ МВД России. Уголовное дело было возбуждено по ч.1 ст.285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями) и ч.3 ст.159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения в крупном размере).

При этом во время судебного следствия государственный обвинитель изменил предъявленное обвинение, отказавшись от обвинения по ч. 1 ст. 285 УК РФ.

Экс-начальник тыла был также оштрафован на 70 тысяч рублей. Он лишен права занимать должности в государственных органах и органах местного самоуправления, связанные с исполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций на 2,5 года. Кроме того, он лишен звания полковника внутренней службы.

Пасынок и супруга подсудимого были признаны виновными по ч.3 ст.159 УК РФ. Пасынок приговорен к году и восьми месяцам колонии общего режима и оштрафован на 70 тысяч рублей. Супруга оштрафована на 400 тысяч рублей.

Судом принят отказ представителя потерпевшего – представителя управления на транспорте МВД РФ по ПФО – от гражданского иска на 835,9 тысячи рублей и прекращено производство по уголовному делу в этой части.

Приговор в законную силу не вступил.