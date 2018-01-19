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Происшествия

Житель Советского района Нижнего Новгорода предстанет перед судом по обвинению в покушении на пенсионерку

25 января 2018 15:51  [1096] Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Житель Советского района Нижнего Новгорода предстанет перед судом по обвинению в покушении на убийство пенсионерки. Об этом пресс-служба СУ СК РФ по региону сообщила 25 января 2018 года.

По версии следствия, ночью 16 ноября 2017 года в квартире на ул. Саврасова обвиняемый в ходе ссоры с находящейся у него в гостях новой знакомой несколько раз ударил ее ножом в грудь и живот. После этого он вызвал медиков и правоохранителей. 61-летняя потерпевшая была доставлена в больницу и после оказания ей медпомощи смогла выжить.

Уголовное дело в отношении 52-летнего мужчины было возбуждено по ч.3 ст.30 ч.1 ст.105 УК РФ (покушение на убийство).

Во время предварительного расследования обвиняемый вину признал частично, заявив, что убивать женщину не хотел. Он сообщил, что накануне вечером познакомился с женщиной, которую пригласил в гости. В какой-то момент между ними произошел беспричинный конфликт и пенсионерка оскорбила его. Обидевшись, он нанес ей несколько ножевых ранений.

Сейчас уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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