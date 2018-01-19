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Общество

Экс-директор нижегородского лесхоза предстанет перед судом по обвинению в коммерческом подкупе

25 января 2018 15:59  [212] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Экс-директор ГП Нижегородской области "Балахнинский лесхоз" предстанет перед судом по обвинению в коммерческом подкупе. Об этом объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции региона сообщила 25 января 2018 года.

Согласно материалам дела, обвиняемый, занимая должность директора "Балахнинского лесхоза", за деньги выделял юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на территории Балахнинского района участки леса по заготовке древесины. Сумма коммерческого подкупа составила почти 566 тысяч рублей, которые были перечислены на расчетный счет организации, руководителем которой являлась его супруга.

Всего было установлено пять фактов такого подкупа. Уголовное дело в отношении экс-директора лесхозы возбуждено по ч.3 ст. 204 УК РФ (незаконное получение лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации, денег, ценных бумаг, иного имущества, а равно незаконное пользование услугами имущественного характера или другими имущественными правами за совершение действий (бездействие) в интересах дающего в связи с занимаемым этим лицом служебным положением).

Напомним, в 2008 году суд признал руководителя "Балахнинского лесхоза" и его сына виновными в причинении ущерба в 1,8 млн рублей из-за незаконных вырубок леса.

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