"Корунд-Циан" в Нижегородской области оштрафован на 430 тысяч рублей за смерть сотрудника Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

ЗАО "Корунд-Циан" (Дзержинск, Нижегородская область) оштрафовано на 430 тысяч рублей за смерть сотрудника. Об этом Государственная инспекция труда в регионе сообщила 25 января 2018 года.

Согласно информации, 31-летний укладчик-упаковщик в ночную смену с 28 на 29 сентября 2017 года должен был работать на складе. В 23:30 в раздевалке он неожиданно потерял сознание и упал на бетонный пол, ударившись головой. От этого работник получил тяжелую открытую черепно-мозговую травму.

Находившийся рядом водитель погрузчика сообщил руководству о случившемся и оказал своему коллеге первую помощь. Прибывшие врачи скорой помощи обнаружили у работника высокое артериальное кровяное давление, сделали укол, обработали пострадавшему рану на голове и доставили его в больницу. Предпринятые меры по спасению жизни пострадавшего работника оказались безуспешными. После операции 29 сентября около 21:00 он скончался.

Согласно медицинскому заключению, причиной смерти явилась открытая массивная тупая черепно-мозговая травма в виде тотального ушиба - размозжения головного мозга. Алкоголь в крови не обнаружен.

В ходе расследования несчастного случая было установлено, что укладчик-упаковщик был допущен к работе без периодического медицинского осмотра по вредным производственным факторам, которыми являлись в этом случае цианистые соединения.

Извещение о несчастном случае было направлено в Гострудинспекцию с нарушением сроков представления. В трудовом договоре погибшего не были указаны гарантии и компенсации за работу с вредными и (или) опасными условиями труда, а также условия оплаты труда.

Основной причиной несчастного случая комиссия признала получение телесных повреждений из-за падения на бетонный пол при внезапном ухудшении здоровья.

Кроме штрафа юрлицу, начальник смены и специалист по охране труда были оштрафованы на 30 тысяч рублей.