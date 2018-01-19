"Транснефть Верхняя Волга" намерена направить на благотворительность более 555 млн рублей в 2018 году Общество

"Транснефть Верхняя Волга" намерена направить на благотворительность более 555 млн рублей в 2018 году.

25 января 2018 года в Нижнем Новгороде в рамках пресс-конференции компания АО "Транснефть - Верхняя Волга" подписала договоры с главами районов, в которых будут осуществляться крупные благотворительные проекты в 2018 году. Два из них будут реализованы в Нижегородской области.

Так, с главой Павловского района Алексеем Кирилловым подписано соглашение о ремонте детского сада, с главой Лысковского района Владимиром Першиным – о строительстве дома культуры, с главой Камешковского района Владимирской области Анатолием Курганским – о ремонте школы.

АО "Транснефть – Верхняя Волга" принимает активное участие в социально-экономической жизни региона, уделяет большое внимание благотворительности - поддержке образования, здравоохранения, культуры и спорта. В 2017 году общий объём благотворительной помощи составил более 525 млн рублей, в том числе организациям, находящимся на территории Нижегородской области - 125 млн рублей.

"Мы активно вкладываем благотворительные средства в строительство домов культуры, детских садов, школ, поскольку это наши самые главные инвестиции, в наше будущее – в наших детей. Там, где имеются подразделения нашей компании, мы продолжим реконструировать социальные объекты. И не только реконструировать, но и строить новые. Сотрудники компании полностью поддерживают наше решение, ведь их дети и внуки тоже будут посещать эти учебные заведения", - отметил генеральный директор АО "Транснефть Верхняя Волга" Юрий Левин.

СПРАВКА:

В 2018 году запланированы следующие благотворительные проекты: капитальный ремонт детского сада №4 в р.п.Тумботино Павловского района Нижегородской области, строительство дома культуры в с.Валки Лысковского района Нижегородской области, капитальный ремонт школы №1 г.Камешково Владимирской области, капитальный ремонт лицея №2 г.Киреевск Тульской области, капитальный ремонт детского сада "Солнышко" г.Киреевск Тульской области.