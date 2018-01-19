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Экономика

Партия БТР-82А производства нижегородского АМЗ доставлена в Азербайджан

25 января 2018 17:46  [1105] Экономика
БТР-82А

БТР-82А

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Партия БТР-82А производства Арзамасского машиностроительного завода (АМЗ, Нижегородская область, находится под управлением Военно-промышленной компании, ВПК) доставлена в Азербайджан. Об этом пресс-служба ВПК сообщила 25 января 2018 года со ссылкой на азербайджанское минобороны.

Согласно информации, партия колесных бронетранспортеров БТР-82А доставлена судами из России в Бакинский порт.

На сайте минобороны Азербайджана говорится, что партия военной техники и боеприпасов после комплексного приема в кратчайшие сроки будет передана в распоряжение воинских частей, дислоцированных на линии фронта.

"Имеющий большие огневые возможности и высокую проходимость в горных условиях данный вид военной техники был успешно применен в ходе боевых операций в апреле 2016-го года. Уничтожение большого количества живой силы, техники и других средств противника показали его высокую эффективность", - отмечает минобороны.

СПРАВКА:
Семейство БТР-82 является глубоко модернизированной и доработанной версией БТР-80. Модификация БТР-82А оснащается автоматической 30-мм пушкой 2А72 в модуле башенной пушечно-пулеметной установки. Боевой расчет БТР-82А составляет 10 человек. Полная масса – 16 т.

АМЗ основан в 1972 году и является одним из ведущих предприятий страны по производству бронетехники. Сейчас специализируется на изготовлении бронетранспортеров БТР-80, БТР-82А и их модификаций, а также транспортного средства специального назначения "Тигр" в разных модификациях. Помимо этого, завод ведет работу по созданию новых образцов военной техники - "Медведь", "Каратель", "Бумеранг".

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