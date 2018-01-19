Нижегородский облсуд оставил без изменений приговор осужденному за торговлю наркотиками гражданину Узбекистана Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Нижегородский облсуд оставил без изменения приговор гражданину Узбекистана, осужденному на 10 лет колонии строгого режима за попытку распространения 250 г героина в Арзамасе. Об этом транспортная прокуратура региона сообщила 25 января 2018 года.

Согласно материалам дела, обвиняемый в декабре 2015 года приобрёл в Москве через "закладки" около 250 граммов героина и привез наркотик в Нижний Новгород для его последующего сбыта в Арзамасе. В конце января 2016 года мужчина приехал в Арзамас и сделал 24 "закладки", отправив адреса неустановленному лицу. После этого он был задержан сотрудниками транспортной полиции на железнодорожном вокзале "Арзамас-2" из-за подозрительного внешнего вида. При нем обнаружили еще 24 дозы, разложить которые он не успел.

На съемной квартире преступника было обнаружено более 200 граммов героина.

В ходе следствия обвиняемый признал вину полностью, однако потом изменил свои показания, пытаясь убедить суд в том, что наркотик он приобрел для личного потребления. Приговор гражданину Узбекистана был вынесен летом 2017 года.