Последние новости рубрики Происшествия
25 января 2018 18:00  [128] Нижегородский облсуд оставил без изменений приговор осужденному за торговлю наркотиками гражданину Узбекистана
25 января 2018 16:03  [182] "Корунд-Циан" в Нижегородской области оштрафован на 430 тысяч рублей за смерть сотрудника
25 января 2018 15:51  [1097] Житель Советского района Нижнего Новгорода предстанет перед судом по обвинению в покушении на пенсионерку
25 января 2018 12:43  [182] Волонтеры просят помощи в поисках двух пропавших в 2013-2014 годах жителей п.Ильиногорск Нижегородской области
25 января 2018 10:46  [258] Деревообрабатывающий цех на площади 240 кв. метров сгорел в Нижегородской области 24 января
25 января 2018 10:06  [208] Сторож из г.о.Бор Нижегородской области предстанет перед судом за убийство девятилетней давности
25 января 2018 09:54  [1527] Четыре человека пострадали при столкновении "Соболя" с фурой в Кстовском районе Нижегородской области 24 января
24 января 2018 15:53  [1682] Волонтеры просят помощи в поисках уехавшего на заработки в Нижний Новгород жителя Воронежской области
24 января 2018 14:49  [144] Иномарка врезалась в "Ладу" и трактор в Сормовском районе Нижнего Новгорода 23 января
24 января 2018 14:37  [609] Подозреваемые в мошенничестве нижегородские полицейские помещены под домашний арест
Происшествия

Нижегородский облсуд оставил без изменений приговор осужденному за торговлю наркотиками гражданину Узбекистана

25 января 2018 18:00  [128] Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Нижегородский облсуд оставил без изменения приговор гражданину Узбекистана, осужденному на 10 лет колонии строгого режима за попытку распространения 250 г героина в Арзамасе. Об этом транспортная прокуратура региона сообщила 25 января 2018 года.

Согласно материалам дела, обвиняемый в декабре 2015 года приобрёл в Москве через "закладки" около 250 граммов героина и привез наркотик в Нижний Новгород для его последующего сбыта в Арзамасе. В конце января 2016 года мужчина приехал в Арзамас и сделал 24 "закладки", отправив адреса неустановленному лицу. После этого он был задержан сотрудниками транспортной полиции на железнодорожном вокзале "Арзамас-2" из-за подозрительного внешнего вида. При нем обнаружили еще 24 дозы, разложить которые он не успел.

На съемной квартире преступника было обнаружено более 200 граммов героина.

В ходе следствия обвиняемый признал вину полностью, однако потом изменил свои показания, пытаясь убедить суд в том, что наркотик он приобрел для личного потребления. Приговор гражданину Узбекистана был вынесен летом 2017 года.

Copyright © 1999 - 2018 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
Мебельный базар
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagramtelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph