Центробанк намерен построить в Нижнем Новгороде новое здание в 2021 году Экономика

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Неровня

Центробанк намерен построить в Нижнем Новгороде новое здание в 2021 году. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в Волго-Вятском ГУ Банка России 25 января 2018 года.

Согласно информации, проект будет реализован в рамках "Стратегии развития наличного денежного обращения в России на период 2016-2020 годов".

Ведомство возведет высокотехнологичный объект наличного денежного обращения. В январе 2018 года Банк России утвердил паспорт предпроекта, завершение строительства планируется в 2021 году.

При проектировании объекта предполагается учесть, что максимальная эффективность операций в нем должна достигаться за счет современных средств автоматизации и механизации процессов хранения, перемещения, обработки наличных денег и уничтожения ветхих банкнот.

Кроме того, планируется, что этот центр будет обеспечивать потребность в наличных деньгах некоторых регионов, подведомственных Волго-Вятскому ГУ ЦБ.