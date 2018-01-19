Производство сельхозпродукции в Нижегородской области в 2017 году выросло на 0,2% Экономика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Производство сельхозпродукции в Нижегородской области в 2017 году выросло на 0,2% по сравнению с 2016 годом. Об этом сообщается на сайте Нижегородстата 25 января 2018 года.

Согласно информации, объем продукции сельского хозяйства всех производителей в 2017 году составил 76,1 млрд рублей или 100,2% в сопоставимой оценке к уровню января-декабря 2016 года.

В сообщении отмечается, что в подсчетах этого показателя учитывались сельскохозяйственные организации, крестьянские (фермерские) хозяйства, индивидуальные предприниматели и население.

Напомним, 21 декабря 2017 года Заксобрание приняло закон о бюджете на 2018 год. На сельское хозяйство в нем заложено 4 млрд рублей.

Напомним также, что производство молока в регионе выросло на 4% в 2017 году.