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Происшествия

Молодой нижегородец арестован по подозрению в обороте наркотиков в крупном размере

26 января 2018 09:33  [871] Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Молодой нижегородец арестован по подозрению в обороте наркотиков в крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры 26 января 2018 года.

По информации следствия, 23-летний житель Приокского района незаконно распространял на территории Сормовского района наркотические средства через тайники "закладки", таким образом "зарабатывая на жизнь". Полиция задержала мужчину 12 января 2018 года.

Молодой человек подозревается в совершении покушения на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере. За совершение данного преступления уголовным законом предусмотрено наказание исключительно в виде лишения свободы на срок от пятнадцати до двадцати лет.

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