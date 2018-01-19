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Общество

Движение транспорта по ул. Грузинской в Нижнем Новгороде будет ограничено до конца декабря 2018 года

26 января 2018 10:54  [176] Общество

Движение транспорта по ул. Грузинской в Нижнем Новгороде будет ограничено до конца декабря 2018 года. Об этом сообщается на сайте городского Центра организации дорожного движения 25 января.

Согласно информации, движение по улице будет ограничено до одной полосы в районе дома №31 в связи с ремонтом фасада здания. Изменения вводятся с 1 февраля по 25 декабря 2018 года.

Также изменения включают в себя сокращение скорости на участке до 40 км/ч, которое будет действовать на отрезке дороги от дома №29 до дома №37.

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