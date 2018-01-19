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Происшествия

Женщина погибла и двое детей пострадали на пожаре в центре Нижнего Новгорода 25 января

26 января 2018 11:54  [744] Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Женщина погибла и двое детей пострадали на пожаре на ул. Новая в Нижегородском районе Нижнего Новгорода 25 января 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Нижегородской области.

Согласно информации, сообщение о пожаре в квартире четырехэтажного дома на ул. Новой поступило в ЦУКС МЧС в 22:45. По данным ведомства, возгорание произошло в квартире на втором этаже. В прихожей пожарные обнаружили тело 37-летней хозяйки квартиры. Кроме того, в спальне находились двое ее четырёхлетних сыновей, которые были в бессознательном состоянии. Пожарные на руках вынесли детей на свежий воздух, с отравлением продуктами горения мальчики госпитализировали в Нижегородскую областную детскую клиническую больницу.

Еще 10 жильцов дома были эвакуированы по лестничным маршам, они не пострадали. Всего в тушении пожара и ликвидации его последствий было задействовано 52 человека личного состава и 11 единиц техники.

Причина пожара устанавливается.

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Теги:
МЧС Пожар
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