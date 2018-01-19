Приуроченный к 90-летию района фестиваль хоров предприятий и администрации пройдет в Канавинском районе Нижнего Новгорода Общество

Канавинский район Нижнего Новгорода в 2018 году празднует- 90-летие. Об этом сообщает пресс-служба районной администрации 26 января 2018 года.

Согласно информации, старт праздничным мероприятиям дало проведение межнационального фестиваля "Мы вместе!", который состоялся 24 января на базе Нижегородского государственного цирка. "Благодаря деятельности Совета национальных культур, который был основан в 2013 году, количество представителей различных диаспор, участвующих в фестивале увеличилось с 10 до 14. Стоит также отметить, что межнациональный фестиваль "Мы вместе!" проводится только в Канавинском районе, как самом многонациональном, уже в пятый раз. Развитие межнационального сотрудничества также характеризуется заключением соглашения с Фрунзенским районом г. Минска в 2016 году, благодаря которому белорусские делегации активно участвуют в мероприятиях, проводимых на территории Канавинского района", - рассказали в райадминистрации.

Цепочку торжественных мероприятий, посвященных празднованию 90-летия района, продолжит проведение традиционной акции "Субботник по-канавински 2018". Кроме того, весной будет проводиться фестиваль хоров работников ключевых предприятий и учреждений района, в котором также будет принимать участие хор администрации Канавинского района. Фестиваль хоров будет проводиться в Канавинском районе во второй раз. Далее ожидается проведение торжественного мероприятия, которое объединит ветеранов-работников и руководителей района с нынешними.

К концу года состоится празднование 90-летнего юбилея Канавинского района в парке им. 1 Мая, где подводя итоги акции "Субботник по-Канавински 2018" разыграют главный приз акции – автомобиль.

Кроме того, и.о. главы райадминистрации Михаил Шаров, подводя итоги 2017 года, сообщил, что в районе отмечается рост прибыли по отгрузке товаров на 5%, улучшение показателей по сдаче школьниками ЕГЭ и благоустройство 10 дворовых территорий в рамках федеральной программы "Формирование комфортной городской среды". "Хочется сказать, что в 2018 году нас ждет еще более насыщенное мероприятиями время. Перед нами стоят серьезные цели: огромный масштаб работ по благоустройству, реконструкция и модернизация различных объектов инфраструктуры, проведение очередного месячника по благоустройству, акции "Субботник по-канавински 2018" и празднование 90-летнего юбилея района. Уверен, что мы воплотим новые идеи и замыслы на благо района и города" - отметил он.