Защитник БК "Нижний Новгород" Иван Стебков получил wild card для участия Матче всех звезд Спорт

Защитник баскетбольного клуба (БК) "Нижний Новгород" Иван Стебков получил спецприглашение (wild card) для участия Матче всех звезд. Об этом сообщается на сайте клуба 26 января 2018 года.

Согласно информации, после того, как по итогам голосования болельщиков, анкетирования 20 СМИ и выбора телекомментаторов Владимира Гомельского и Романа Скворцова в сборные команды "Звезды России" и "Звезды мира" было отобрано по 10 игроков, еще по два игрока должны были быть выбраны Единой лигой ВТБ.

Одна из четырех wild card досталась Стебкову.

"Иван Стребков — ключевой игрок "Нижнего Новгорода". Он не смог поехать на первый Матч Всех Звезд в Сочи из-за травмы. Но теперь у него будет шанс проявить себя в Санкт-Петербурге", - приводятся в сообщении слова генерального директора Единой Лиги ВТБ Илоны Корстин.

Напомним, в состав сборной "Звезды России" уже включен другой игрок БК "Нижний Новгород" - тяжелый форвард Петр Губанов.

Таким образом, сейчас в состав "Звезд России" вошли: Дмитрий Хвостов, Дмитрий Кулагин (оба – "Локомотив-Кубань"), Антон Понкрашов (УНИКС), Иван Ухов ("ПАРМА"), Алексей Швед ("Химки"), Сергей Карасев ("Зенит"), Иван Стребков ("Нижний Новгород"), Никита Курбанов, Андрей Воронцевич (оба – ЦСКА), Сергей Моня ("Химки"), Артем Клименко ("Автодор"), Петр Губанов ("Нижний Новгород").

"Звезды Мира" будут представлять: Серхио Родригес, Нандо Де Коло (оба — ЦСКА), Хоакин Колом (УНИКС), Коди Миллер-Макинтайр ("ПАРМА"), Энтони Хиллиард ("Енисей"), Джастин Картер ("Астана"), Марди Коллинз ("Локомотив-Кубань"), Дрю Гордон ("Зенит"), Коти Кларк ("Автодор"), Фрэнк Элегар ("Локомотив-Кубань"), Энтони Гилл ("Химки"), Стефан Ласме (УНИКС).

Матч всех звезд Единой лиги ВТБ пройдет 17 февраля в Санкт-Петербурге.

Напомним также, сейчас БК "Нижний Новгород" находится на 10 месте из 13 в турнирной таблице Единой лиги ВТБ.