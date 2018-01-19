Последние новости рубрики Спорт
26 января 2018 12:12  [78] Защитник БК "Нижний Новгород" Иван Стебков получил wild card для участия Матче всех звезд
26 января 2018 10:13  [234] Шесть нижегородских спортсменов примут участие в Олимпийских играх в Корее
25 января 2018 11:41  [1446] БК "Нижний Новгород" победил финскую "Катайю" со счетом 89:80 в матче 24 января
24 января 2018 18:23  [703] ФК "Олимпиец" встретится с петербургским ФК "Зенит 2" в первом матче на стадионе "Нижний Новгород"
24 января 2018 17:55  [156] Нападающий нижегородского ХК "Торпедо" Роберт Саболич выступит за сборную Словении на Олимпиаде
24 января 2018 13:40  [1592] Центровой БК "Нижний Новгород" Петр Губанов примет участие в Матче всех звезд Единой лиги ВТБ
23 января 2018 18:00  [345] Двадцать дворовых тренеров посетили с экскурсией стадион "Нижний Новгород" в рамках партийного проекта "Единой России"
23 января 2018 10:19  [307] БК "Нижний Новгород" уступил московскому "ЦСКА" в игре Лиги ВТБ 22 января
23 января 2018 08:32  [302] Открытое первенство по лыжным гонкам "Крещенские морозы" пройдет в Нижнем Новгороде 24 января
22 января 2018 17:51  [2259] Госэкспертиза одобрила скорректированный проект стадиона к ЧМ-2018 в Нижнем Новгороде
Спорт

Защитник БК "Нижний Новгород" Иван Стебков получил wild card для участия Матче всех звезд

26 января 2018 12:12  [78] Спорт

Защитник баскетбольного клуба (БК) "Нижний Новгород" Иван Стебков получил спецприглашение (wild card) для участия Матче всех звезд. Об этом сообщается на сайте клуба 26 января 2018 года.

Согласно информации, после того, как по итогам голосования болельщиков, анкетирования 20 СМИ и выбора телекомментаторов Владимира Гомельского и Романа Скворцова в сборные команды "Звезды России" и "Звезды мира" было отобрано по 10 игроков, еще по два игрока должны были быть выбраны Единой лигой ВТБ.

Одна из четырех wild card досталась Стебкову.

"Иван Стребков — ключевой игрок "Нижнего Новгорода". Он не смог поехать на первый Матч Всех Звезд в Сочи из-за травмы. Но теперь у него будет шанс проявить себя в Санкт-Петербурге", - приводятся в сообщении слова генерального директора Единой Лиги ВТБ Илоны Корстин.

Напомним, в состав сборной "Звезды России" уже включен другой игрок БК "Нижний Новгород" - тяжелый форвард Петр Губанов.

Таким образом, сейчас в состав "Звезд России" вошли: Дмитрий Хвостов, Дмитрий Кулагин (оба – "Локомотив-Кубань"), Антон Понкрашов (УНИКС), Иван Ухов ("ПАРМА"), Алексей Швед ("Химки"), Сергей Карасев ("Зенит"), Иван Стребков ("Нижний Новгород"), Никита Курбанов, Андрей Воронцевич (оба – ЦСКА), Сергей Моня ("Химки"), Артем Клименко ("Автодор"), Петр Губанов ("Нижний Новгород").

"Звезды Мира" будут представлять: Серхио Родригес, Нандо Де Коло (оба — ЦСКА), Хоакин Колом (УНИКС), Коди Миллер-Макинтайр ("ПАРМА"), Энтони Хиллиард ("Енисей"), Джастин Картер ("Астана"), Марди Коллинз ("Локомотив-Кубань"), Дрю Гордон ("Зенит"), Коти Кларк ("Автодор"), Фрэнк Элегар ("Локомотив-Кубань"), Энтони Гилл ("Химки"), Стефан Ласме (УНИКС).

Матч всех звезд Единой лиги ВТБ пройдет 17 февраля в Санкт-Петербурге.

Напомним также, сейчас БК "Нижний Новгород" находится на 10 месте из 13 в турнирной таблице Единой лиги ВТБ.

Copyright © 1999 - 2018 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
Мебельный базар
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagramtelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph